13 truques extraordinários com espelhos!

Além de ampliar o tamanho do quarto, os espelhos funcionam para valorizar um canto escuro da casa. Veja o exemplo do canto nessa foto. Sem os espelhos ele seria apenas mais um canto no quarto. os espelhos bem no canto ajudaram a iluminar mais o quarto, pois refletem a luz que entra na janela do outro lado do quarto. Fora o efeito ilusório de que o quarto é quadruplicado.

Essa foi uma maneira mais ousada de usar os espelhos para iluminar cantos escuros, sem graça e esquecidos da casa. No entanto, uma maneira mais simples de fazer isso seria usando um espelho grande apenas encostado na parede, com ou sem moldura.

Tome cuidado apenas para não direcionar o espelho para algo a bagunça do lado oposto ou um objeto desinteressante e feio. Prefira refletir os cantos mais atraentes da casa.

Mais uma dica: cuidado com o espelho da sala da televisão. Um espelho na mesma parede da televisão pode gerar muita informação e confundir o olhar. Se for o caso, escolha espelhos mais foscos ou espelhos bronze, com reflexão mais baixa.