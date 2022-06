Modelos de jardim inusitados

Neste terraço presente no projeto do escritório Bender Arquitetura, o problema não é falta de área no apartamento, mas sim, falta de terra ou zonas com grama. A ideia foi rechear todo o terraço com bordas de plantas altas e largas. Canteiros com diferentes espécies fazem linhas de cores e texturas. As plantas são vistosas e resistentes. Há presença de vasos com hortências e outros tipos de flores coloridas que trazem alegria para o espaço.