Top 5: as melhores dicas de decoração

O final de semana está aí e com ele aquele churrasquinho bom demais, encontro com os amigos, momento de relaxar e recuperar as energias para a semana que logo se inicia. Mas, onde fazer o churrasco?! Na sua própria casa! Não precisa ir muito longe! Hoje em dia existem várias soluções e opções para ter uma churrasqueira em casa ou até no apartamento. Mesmo cozinhas pequenas podem ter uma churrasqueira pequena que pode ser fechada e disfarçada quando não for utilizada. Ainda mais atualmente, com as varandas gourmet fazendo sucesso e conquistando diversas casas e apartamentos modernos e antenados. Confira as ideias de churrasqueiras para todos os bolsos nesse artigo famoso aqui.