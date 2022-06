Terraços e jardins

O estilo casual é aquele onde os objetos e decorações são colocados despojadamente sobre o espaço, como se estivessem ali de passagem. Não existe simetria ou intensão precisa em deixar tudo perfeito, mas uma aposta no eventual e caseiro, onde o importante é deixar as pessoas a vontade. Neste orquidário super interessante, todo o charme casual aparece numa decoração que tem tudo a ver com os revestimentos rústicos como tijolinhos e piso de madeira, com o destaque unicamente para as coloridas e maravilhosas orquídeas. Lembrando que são ótimas flores para locais mais protegidos e desde que tenham umidade e sejam bem fertilizadas, podem durar muito tempo bonitas e com poucos cuidados.