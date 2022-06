Como ter um jardim de inverno na sala

O jardim vertical pode parecer difícil de criar para quem não tem muito jeito com jardinagem. Mas placas e quadros vivos como estes facilitam a instalação e trazem rusticidade de forma prática. Um jardim vertical como este fica lindo quando composto com ripsális, aspargo-pendente, samambaias chifre-de-veado e orquídeas. Se preferir apostar no quadro vivo, procure criar desenhos com as plantas das cores que mais combinam com você. Só não se esqueça de escolher plantas que se adaptam ao clima e ambiente.