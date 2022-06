Casas e apartamentos fofos e confortáveis

Neste quarto mega romântico imperam os motivos florais. O papel de parede é delicado com pequeninas flores azuis que dialogam também com a roupa de cama que traz um azul bem suave para a paleta. A cabeceira da cama em madeira branca se estende por toda a parede, como quem quer abraçar o quarto. E o criado-mudo provençal recebe um abajur que conversa com as arandelas e com o lustre. Não poderiam faltar nesse ambiente cortinas compridas e piso de madeira, além de banquinhos confortáveis. Um estilo inspirado no Shabby chic, que nos remete diretamente a uma casa de bonecas. E o melhor: pode funcionar perfeitamente tanto em casas quanto apartamentos!