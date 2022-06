Parede de lousa: várias possibilidades

Também pintada de preto, a parede da sala de jantar reúne informações práticas, como a senha do wifi, e a lista de compras para a semana. Superprática, é só bater o olho e se lembrar do que se tem que comprar. Uma variação é anotar os afazeres do dia ou da semana e procurar cumprir ao longo do dia ou da semana. A parede de lousa preta fica muito bem com ambientes descontraídos, linhas modernas, design contemporâneo, cores neutras e objetos metálicos, como os pendentes de luz dessa sala de jantar.