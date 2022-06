Inspirações de móveis modernos

Móveis modernos funcionam como peça chave para deixar sua casa com cara de inovadora. Os estilos disponíveis são muitos: desde retrô, o DIY (Faça Você Mesmo) e o reaproveitamento de móveis antigos Os móveis modernos podem ter inspiração tanto em um móvel do século passado, quanto em uma ideia concebida por um novo designer.

As opções podem ser por peças super coloridas, novas possibilidades com aço, madeira e outros materiais ainda pouco explorados, além de peças com design inovador, como ícones do que são móveis modernos. Selecionamos aqui muitas idéias relacionadas a modernidade, junto com ideias de como utilizá-las e combiná-las com o restante da decoração.