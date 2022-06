Casa máquina do tempo

Construída nos anos 80 no Jardim Europa, na capital paulista, essa residência precisava de um twist ou de algo que trouxe vida e facilitasse o cotidiano de seus proprietários. Assim as profissionais da Prado Zogbi Tobar, foram procurados com o objetivo de reformar e reformar os interiores dessa belíssima casa colonial.

Os proprietários pediram para as profissionais que criasse novos espaços de lazer e descanso como a adição de uma edícula para a cozinha gourmet e uma sala de ginástica. Com uma área construída de 755 m² essa residência é uma verdadeira joia rara. O charme de sua arquitetura clássica se mescla perfeitamente com a decoração adotada.

A fantástica extensão do jardim é com toda certeza o ponto forte deste belo projeto. Veja por você mesmo!