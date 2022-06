Decorações maravilhosas com pisos estampados

Amar a decoração é melhorar o seu lar para que você se apaixone cada dia mais por ele. Incrementar enfeites, peças, cores e disposições de espaço, faz com que cada dia no lar seja uma forma de vê-lo pronto para ser a fonte de descanso e inspiração dos seus dias. Nós, do homify, não cansamos de repetir que na sua casa, você merece se sentir no melhor lugar do mundo. Afinal, o seu lar é o seu canto, o seu espaço, as quatro paredes que resumem suas características mais marcantes.

Há quem prefira a discrição na decoração, com elementos neutros, modernos e que facilitem o dia a dia em casa. Assim como há quem prefira os enfeites mais estampados, os detalhes mais incrementados e a forma manual de aproveitar cada canto do lar. E o nosso artigo, hoje, será direcionado especialmente para este segundo grupo.

Para falar sobre os enfeites que envolvem o lar e o faz único, trouxemos hoje um tipo de decoração que vem ganhando cada vez mais espaço no lar dos brasileiros: os pisos estampados. Muito tradicionais nas casas das avós e, especialmente em casas no interior do país, os pisos estampados foram chegando nas grandes cidades e, mesmo com desconfiança, ganhou um espaço no lar dos moradores mais conservadores quanto ao uso de cores no lar.

As possibilidades decorativas com o uso destes pisos, enfeita e destaca alguns ambientes, de uma forma moderna e quase artística. Optar por estas peças é deixar o lugar comum de lado e avançar rumo a uma decoração que, pode representar muito mais o seu jeito de pensar. Muito utilizado por jovens que gostam de opções modernas, mas não abrem mão das decorações quase artesanais, os pisos estampados irão certamente conquistar também o seu lar – e, caso isto aconteça, são muitas as chances de você se apaixonar mais ainda pela casa.

Para aproveitar cada dica que trouxemos, convidamos mais uma vez a sua companhia a ver conosco alguns projetos especialmente projetados com este detalhe tão bem aplicado em lindas casas ao redor do mundo por meio do trabalho dos profissionais homify. Esperamos que você goste das sugestões e possa se suspirar ainda mais por sua casa.

Aproveite e inspire-se!