9 casas com mezaninos incríveis!

Uma ótima utilização para os mezaninos é o escritório. Ter o home office no mezanino é mais comum do que se imagina, pois é o espaço ideal para estimular a concentração em casa, já que ele fica separado do restante da casa. Além disso, com a escrivaninha bem na beirada do guarda-corpo, como no mezanino da foto, possibilita a visualização da casa ou da sala de estar como um todo. Assim, os pais podem trabalhar observando os filhos brincando ou estudando embaixo na sala. No caso de mezaninos em galpões comerciais, essa separação permite uma melhor gestão da produção e um melhor acompanhamento dos funcionários e de todas as atividades.