Casa em Jurerê é puro sonho

A casa foi entregue pronta pela construtora e a arquiteta ficou responsável pelo projeto de interiores. Todas as mudanças estruturais necessárias foram realizadas pela construtora.

O projeto levou sete meses para ser feito e foi entregue em dezembro de 2013. O casal já era cliente da arquiteta há 8 anos, ela já havia feito o projeto do apartamento do casal em Curitiba e da empresa da qual eles são proprietários. Então, o processo foi tranquilo, pois a profissional conhecia o perfil e o estilo dos clientes e sabia o que eles queriam e precisavam. Tanto que o casal não mudou nenhum item do projeto original. O projeto tem uma mistura dos estilos clássico e contemporâneo com toques de amarelo e azul.