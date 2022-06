Cozinhas que dão um show

A cozinha é um ambiente da casa que atrai a todos, sejam eles moradores ou visitantes. É nela que preparemos nossas refeições ou até mesmo as comemos na intimidade da família.

É um espaço que agrega as pessoas, enfeitiçadas pelos cheiros e sabores liberados por aqueles que comandam as panelas. É lugar de criatividade e afetividade, onde os prazeres da mesa se unem aos prazeres do espírito.

Quem não gosta de tomar uma taça de vinho enquanto conversa com o chef? Ou de colocar a mão na massa junto com ele em momentos de descontração e amizade?

A cozinha nos serve nas ocasiões especiais e no dia-a-dia. Dela não escapamos. Nela trocamos as primeiras frases do dia com o parceiro ou parceira ou com os filhos. Nela nos reabastecemos de alimento e saúde para enfrentar o dia de trabalho.

Por isso, é sempre interessante e recomendável que a cozinha seja atraente e funcional. Selecionamos 10 lindas cozinhas que vão abrir o seu apetite e fazê-lo pensar no próximo menu.