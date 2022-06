Como decorar sua cozinha com azulejos estampados

As coisas simples nem sempre significam as coisas comuns. Simplificar é encontrar as soluções mais fáceis para situações que trazem mudanças. Quando pensamos em simplicidades na decoração, não quer dizer que as soluções devam parecer as mais obvias. Afinal, se fosse para deixar tudo comum demais, perderíamos o entusiasmo em deixar nosso lar cada vez melhor. É preciso olhar a simplicidade das boas escolhas com o poder das grandes transformações. E isso, só as experiências e boas referências são capazes de trazer para a nossa vida. Ter por perto pessoas em quem possamos confiar é fundamental. Pense nisto quando sentir dúvidas sobre contar com um profissional de decoração.

Hoje, mostraremos as belezas das simplicidades nas escolhas. E para servir como uma boa referência nestas escolhas, optamos por uma peça pequena que, se bem escolhida, pode transformar completamente um ambiente: azulejos. Estes pequenos elementos de revestimento há muito tempo são os queridos do lar. Trazidos pelos portugueses, foram tradicionais peças de embelezamento das casas no período colonial, onde eram a base para mosaicos fantásticos. Mesmo o passar de tanto tempo não foram suficientes para que outros materiais de revestimentos pudessem tomar o lugar dos azulejos, especialmente nos banheiros e nas cozinhas.

Para as cozinhas, os modelos básicos foram as principais escolhas para que o ambiente estivesse sempre bem iluminado e em tom neutro. Fáceis de limpar e compor, os tons com cores únicas foram aos poucos dando espaço para peças de azulejos com desenhos estampados. Antes utilizados apenas para demonstrar excentricidade, os azulejos coloridos passaram a significar arte, criatividade e personalidade nos lares. Compor uma cozinha com peças que formam desenhos incríveis ou se misturam entre cores e desenhos é dar um toque incrível ao lar.

Para que esta escolha possa ser ainda melhor, separamos algumas cozinhas que você simplesmente irá amar. E em cada uma destas cozinhas, a presença forte dos azulejos estampados com muitas cores, através de adesivos especialmente desenvolvidos para este uso ou ainda formando belos mosaicos que se estendem cozinha a dentro ou marcam o espaço com uma beleza singular. Você entrará conosco em ambientes aconchegantes e entenderá o porquê desta escolha especial para a decoração do lar. Vale a pena conferir cada imagem, anotar as melhores dicas e pensar hoje mesmo em utilizá-las na sua decoração. Venha conosco, aproveite as dicas e inspire-se!