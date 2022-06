Nichos e prateleiras na decoração

Refúgio. Esta palavra certamente poderia decorar uma placa de aviso na porta do quarto de muitas pessoas. Afinal, é no seu quarto que você encontra as melhores horas de descanso ou concentração nos seus dias. É lá que você sonha, se inspira e organiza suas metas. E se o quarto é seu refúgio, nada melhor do que colocar nele, o que há de melhor em você. Mas… como organizar tantas coisas que você gostaria de destacar em si mesma na decoração do quarto? Para mulheres, em especial, esta é uma tarefa que merece planejamento e cuidado.

Passar algumas horas olhando carinhosamente para cada uma das quatro paredes e pensando o que espalhar nelas, sempre vale a pena. E depois de pensar em cada móvel, cada papel de parede, cortinas, objetos, quadros e outros elementos, chega a hora de organizar tudo. E para organizar tudo, nada melhor do que contar com objetos que facilitam isso.

Os nichos, prateleiras e cubos, certamente farão este papel da melhor maneira possível. Com muitos estilos diferentes, sempre existe um modelo para atender perfeitamente suas necessidades de alocar aqueles objetos carinhosos que representam bons momentos da sua vida. Acompanhe, neste Livro de ideias, nossa seleção especial para a decoração do seu quarto, anote as melhores opções e faça as melhores escolhas!