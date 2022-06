O piso perfeito para sua casa

Nesta sala de estar com clima artístico os tons predominantes são cinzas, brancos e os tons de madeira. As exceções são o quadro com blocos de cores e a cadeira design na cor roxo escuro. Suas tiras finas e altas causam um efeito de destaque no centro da sala limpa.

O piso, que é confeccionado em 2 estilos diferentes de taco causa um impacto com sua inovação. Um feito de Carvalho e o outro, mais seco e menos brilhante, feito em madeira de demolição. O material do taco aplicado no corredor também difere dos outros dois encontrados na sala.