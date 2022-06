Lar paulistano é algo que nunca se viu

Para quarto do menino as arquitetas aderiram as listras coloridas intercaladas que deixam o ambiente mais moderninho, suave e claro masculino. A cor vermelha e azul marinho foram utilizadas para a cama, o guarda-roupa e para a caixa de brinquedo. Essa paleta de cores ajuda a alegrar e quebrar a seriedade do ambiente com paredes brancas. Os pufes e as prateleiras enfatizam ainda mais a decoração!