Tamanho não é documento

No outro extremo da sala de estar, criou-se, de um lado, a área da sala de jantar e, do outro, o canto da leitura. Na próxima foto veremos esse cantinho charmoso com mais detalhes. O mobiliário da sala de jantar é maravilhoso, de um design ímpar. O lustre com duas cúpulas sobrepostas se destaca e dá leveza para a decoração do apartamento, já que os demais móveis e o piso levam uma madeira em tons mais escuros.