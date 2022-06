Escolhendo o piso laminado perfeito

A inspiração casual chic trás sempre muita claridade ao ambiente, marcada por iluminação bem presente e acabamentos cuidadosos com mobiliário bem aconchegante e convidativo. O estilo de decoração mistura alguns toques de luxo como lustres e materiais reluzentes, trabalhados numa paleta de brancos, off whites, pastéis e amadeirados. Se este quarto te chamou atenção é porque seu estilo é de muito luxo e conforto, com inspiração que vem do clássico com um toque de contemporaneidade. Então seria perfeito contrastar os tons claros da sua casa com um piso laminado nas cores carvalho médio, legno, nogueira ou acácia, desde que apresentem bem marcadas as linhas da estampa de madeira.