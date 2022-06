Refúgio nas montanhas de concreto e vidro

No banho da suíte, contrastando com as superfícies cinzas e opacas do concreto aparente, o piso de mármore, na cor branca, dá um toque de requinte e sofisticação ao ambiente. A bancada em laca evidencia a curvatura da parede e a cuba de apoio e o armário em laca branca complementam a decoração do ambiente e realçam as qualidades estéticas dos materiais de revestimento, como a madeira (do forro), o concreto (das paredes) e o mármore (do piso).