Decoração de cozinhas pequenas

Esta cozinha idealizada para o apartamento de uma publicitária em Porto Alegre aproveita a profundidade reservada à área e à cozinha para entregar um pequeno clássico. Os padrões do azulejo da parede repetem-se no chão, o que cria uma formidável sensação de continuidade. A cozinha se integra com a sala de estar, estabelecendo-se como um único ambiente de convivência. Os armários e balcões em madeira contrastam com os aparelhos na cor preta e com as panelas de cor laranja. O toque inusitado vai para as luminárias, também na cor preta, que iluminam cada nicho de forma individual.