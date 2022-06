10 cozinhas pequenas e planejadas

Por falar em minimalismo, esta cozinha da Fábrica Arquitetura já esbanja modernidade de forma muito simples e funcional. Com a estética do all black, onde o preto impera completamente, possui armários planejados para muito espaço. E a bancada super amarela se destaca com toda a personalidade possível. Como dissemos, o importante numa cozinha moderna são os contrastes. Então fique antenado!