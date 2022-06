Ideias geniais para jardins internos

Esse espaço com linhas retas e contemporâneas traz o verde para o interior da residência com harmonia e requinte. Entretanto, a estrela do ambiente fica por conta da pequena lareira a carvão móvel instalada no meio da sala, para aquecer as tarde e noites mais gélidas com bastante papo entre amigos e familiares. Para completar, o sofá com estofado confortável fica mais aconchegante com as variadas almofadas que recobrem o mesmo.