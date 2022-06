Ideias de armários de banheiro com espelhos

Armários de banheiro tipo gabinete que são instalados em cima ou embaixo da pia, normalmente é o típico mobiliário que se você tiver espaço para colocar no ambiente estará facilitando o seu dia-a-dia. Multifuncionais, servem para armazenar o seu kit sobrevivência para a manhã - como sabonete, pasta de dentes ou maquiagem – além de acomodar toalhas ou quaisquer outros itens pertinentes ao cômodo. E, com a vantagem de por terem um espelho como acabamento, refletem sua imagem e ajudam a domar a juba, escovar melhor os dentes ou simplesmente nos colocar mais apresentáveis depois de oito horas intermináveis de sonho noite afora.

Ademais, um artigo desse tipo ajuda na composição e decoração da dependência, já que pode se apresentar em vários tamanhos, diferentes modelos, com infindáveis acabamentos e layouts, conjugando com as louças sanitárias ou mesmo o tipo de chuveiro instalado para um banheiro cheio de nuances e um décor sofisticado.

Para deixar tudo organizado, limpo e de fácil acesso, escolha um gabinete com espelho para o seu banheiro seguindo esse livro de ideias ilustrativo que a homify preparou especialmente para você. Com esses looks de banheiros dos sonhos você poderá comprovar que esse móvel com certeza acrescentará praticidade ao seu cotidiano enquanto embeleza essa área da sua casa que acaba por não ser muito valorizada quando o assunto é decoração. Confira, então, as nossas dicas e aplique na sua casa. Afinal, sempre é possível incrementar e melhorar o visual do nosso lar, querido, lar. E, é exatamente por isso que estamos aqui!