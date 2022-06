Dicas para decoração de jardins

No lounge anexo ao jardim deste apartamento de cobertura, as poltronas em material natural e tons metalizados são largas e confortáveis, chamando para o descanso no espaço onde se encontram 25 jabuticabeiras. A mesa no mesmo material serve de apoio para plantas floridas. A parede e o teto de madeira vazada ajuda a abstrair que se está em uma cidade grande e não no campo. A solidez dessa estrutura continua no piso de madeira maciça, ambos procurando a integração entre arquitetura e natureza.