Apê inova com divisões inusitadas!

Pronto, terminado o trabalho, todo mundo precisa de descanso! Cansado, ninguém quer mais saber de sentar-se na frente do computador. Afinal, desligar-se no final do dia é preciso para reativar as energias. Com o uso de portas corrediças para esconder o ambiente do home office, o trabalho fica guardado no armário até quando o dia seguinte. Genial!