Apê inteligente inova para ganhar espaço!

A circulação é uma característica importantíssima em um projeto. Ainda mais quando o espaço disponível é limitado. É importante conseguir usar o espaço para todas as necessidades do morador, mas tomando cuidado para não sobrecarregar o ambiente com milhares de coisas e diversos móveis. A unidade é importante e a fluidez da decoração. Para deixar um bom espaço de circulação no quarto do casal, a solução das arquitetas foi embutir a televisão dentro do armário. Um truque incrível e inimaginável, não fosse a tecnologia dos espelhos bronze. Uma área mais livre e com personalidade!

Mais um truque para aprendermos e usarmos: a bancada ao lado da cama, apoiada em uma parede também toda revestida de espelhos, pode funcionar como home office ou como área para maquiagem e penteadeira. Resumindo: abuse de espaços multiuso e bem iluminados como os desse quarto.