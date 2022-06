Inspire-se: beleza rústica de um projeto totalmente mineiro!

A decoração da cozinha é uma graça. Charme total! Um ar de cozinha da vovó, de restaurante mineiro, de cozinha da fazenda, de um rústico acolhedor e apetitoso. Quem já foi para Minas, sabe o que é aquela sensação de entrar no restaurante com a melhor comida caseira e mineira do universo. Esse é o ar que essa cozinha passa com sua decoração. Especialmente pelo uso do exaustor de cobre, pois o uso de panelas de cobre é muito comum em Minas. As cadeiras e a mesa com madeira em branco são o elemento de encontro perfeito entre o mediterrâneo e o mineiro na decoração dessa cozinha rústica e charmosa.