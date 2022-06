Como escolher mesas incríveis para a sala de jantar

Alguns móveis são feitos para protagonizar ambientes. Embora por vezes não percebamos isto, acabamos por ter uma noção sobre a importância de alguns móveis apenas no final da decoração dos cômodos. Assim como o sofá é importante para a sala de estar e a cama é importante para o quarto, a mesa em conjunto com as cadeiras é fundamental para a sala de jantar. Muitas vezes a própria sala de jantar é formada apenas com a presença da mesa com as cadeiras e isto pode ser o suficiente para avaliarmos a importância deste móvel no lar.

A sala de jantar é um ambiente que tradicionalmente é projetado entre a cozinha e a sala de estar. Utilizada com proximidade ao sofá, é possível que muitas vezes o local onde são realizadas as refeições esteja próximo da TV ou outros elementos do ambiente. Por isso, alguns cuidados devem ser considerados no momento de escolher a sua mesa. Se você é um entusiasta dos móveis sob medida, é importante se assegurar que a sua mesa esteja no tamanho padrão deste móvel que é de 70 a 75 cm. Mesas mais altas ou mais baixas do que este padrão poderão ficar mal posicionadas e trazer más composições comparada aos demais cômodos.

Outro cuidado é atentar-se para o formato. Esteja sempre certo que de a mesa ficará proporcionalmente confortável na sala de jantar. E isto que dizer que, das mesas para os outros móveis ou a parede, a distância mínima deve ser de 90 cm. Esta distância permite uma circulação mais confortável das pessoas em meio ao espaço. Mesas com formato oval ou quadrado são ótimas para bate papos, enquanto mesas com formatos retangulares são direcionadas para o uso de um maior número de pessoas e pode causar distanciamento entre os presentes. As cadeiras também devem ter um cuidado especial: se deixadas muito próximas umas das outras, prefira cadeiras sem braços. Os lustres devem ficar com uma distância mínima de 45 cm. das mesas, permitindo um conforto maior no momento das refeições.

Se você tem outras dúvidas ainda sobre a escolha de sua mesa, como material a ser utilizado, cor e composição no ambiente, este artigo ajudará muito em suas escolhas. Com decorações de salas de jantar lindas, projetadas pelos profissionais homify ao redor do mundo, você certamente encontrará referências excelentes para que a sua escolha seja a melhor possível. Por isso, venha conosco, aproveite mais um artigo com dicas incríveis e inspire-se!