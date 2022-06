Dicas: como evitar mau cheiro em casa

Nossa lar é onde todos os aromas que nos cercam se reúnem. Seja na cozinha, por meio dos temperos, no banheiro, com a suavidade dos xampus ou no quarto com os perfumes que identificam nossas roupas, os odores sempre nos cercarão entre as quatro paredes de nossa casa. Os bons odores são sempre agradáveis e nos seguem rua a fora, trazendo uma sensação de higiene e bem estar na reunião entre amigos do trabalho ou familiares. No entanto, nem sempre apenas os bons cheiros nos acompanham. A rotina corrida com sapatos que passam o dia todo em nosso pé ou os alimentos que acabam estragando na geladeira podem trazer experiências muito desagradáveis, principalmente em situações que você não espera, como a chegada repentina de visitas.

Para evitar possíveis constrangimentos e a sensação desagradável de estar em um lar onde o mau cheiro predomina, trouxemos a você algumas sugestões de como, através de dicas simples, você poderá evitar os odores ruins que por muitas vezes se estabelecem sem que consigamos identificá-los no ambiente.

As cozinhas são o principal ponto de concentração onde a maior parte dos cheiros desagradáveis podem surgir. Alimentos e produtos descartados no lixo podem deixar para trás rastros terríveis que trazem muita dificuldade para que possamos dispensá-los do lar. A geladeira merece uma atenção especial quanto a estas dicas: é lá que deixamos muitas vezes misturados tipos diferentes de comidas com prazos de vencimentos já ultrapassados. Uma ótima dica para evitar os odores dentro deste eletrodoméstico é utilizar potes bem tampados para separar os alimentos. Desta forma, o ambiente interno da geladeira estará sempre protegido.

Para aproveitar esta e outras boas dicas para dispensar o mau cheiro no seu lar, siga conosco para as imagens abaixo. Separamos algumas sugestões básicas que poderão deixar o seu lar sempre fresquinho e agradável para o dia a dia. E o melhor, tudo isto somado a dicas de decoração incríveis para que você possa se inspirar ainda mais!

Vamos conferir mais um artigo excelente do homify juntos? Siga as imagens abaixo e aproveite!