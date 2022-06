Tenha uma sala de estar em estilo clássico em 2016!

Uma das marcas do estilo clássico é a presença de lustres de cristal, que refletem as luzes e criam brilho intenso no ambiente. Muitos desses lustres apresentam pequenas cúpulas, que escondem as lâmpadas e proporcionam delicadeza ao conjunto. Na sala de jantar, esses lustres costumam ficar sobre o espaço delimitado pelo sofá e pela mesa de centro. Já ma imagem acima, o lustre de cristal adorna a mesa de jantar, espaço que é integrado com a sala de estar. É preciso ter medida e não exagerar na quantidade de lustres. Se tiver um na sala de estar, não tenha outro na sala de jantar, a não ser que sejam espaços separados em cômodos diferentes.