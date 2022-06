8 dicas rápidas para arrumar seu quarto

Aconchegante, mas nem sempre organizado. Refúgio, mas nem sempre do seu jeito. O quarto é um cômodo que sempre desperta o prazer de ter o espaço mais pessoal da casa e ao mesmo tempo a preguiça de arrumar todas as bagunças que espalhamos no dia a dia. Sim, por mais organizados que sejamos, algo sempre ficará fora do lugar. A pressa não trabalha com a perfeição. E no dia a dia, o que mais ocupa a nossa rotina é a pressa, que vai se transformar em roupas caídas ao lado da cama, em objetos deixados esparramados e muitas vezes até mesmo pode significar copos que vieram para uma visita, mas que há alguns dias acabaram ficando acampados embaixo da cama.

Quando dissemos que o quarto é o lugar mais pessoal da casa, lembramos que é neste cômodo que você pode deixar evidente todas as suas características e experiências pessoais, como viagens, trabalhos e cultura no geral. Quadros, pôsteres, objetos decorativos e móveis traduzem muito sobre a sua personalidade. E nem sempre, para nós mesmos, é fácil deixar todas estas formas visuais organizadas do modo como gostaríamos de demonstrar quem somos. E para melhorar essa organização, só mesmo uma faxina que poderá dar novas lembranças e significados para as coisas que nos rodeiam. Uma faxina muitas vezes é suficiente para reciclarmos ou mesmo dispensarmos algumas coisas que já não fazem tanto sentido em nossas vidas. Viu só como o simples fato de arrumar o seu quarto pode significar muito mais do que a sua preguiça imagina?

Falar da faxina é ótimo, é fácil. Afinal, você mesmo deve ter pensado milhares de vezes em como organizar as coisas aos poucos pode ser uma tarefa menos árdua do que realmente é. Mas, sabemos que na prática não é bem assim. E como estamos falando do conjunto quarto, preguiça, organização e pressa, decidimos que é uma ótima ideia dar uma forcinha para que o seu quarto fique arrumadinho em um passo a passo básico. Leia nossas dicas, atente-se às organizações dos ambientes que mostramos e inspire-se nas decorações de quartos lindos e muito bem arrumadinhos. Venha conosco e aproveite!