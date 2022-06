Apartamento 2 em 1

A cor azul é com toda certeza uma cor muito utilizada na decoração de interiores devido ao seu efeito elegante, calmante, extravagante e sereno. Sim! Dependendo do tom de azul essa cor pode oferecer as mais diversas sensações e sentimentos.

Os profissionais do escritório gaúcho - Bá Boa Arquitetura optaram por integrar por inteiro esse apartamento que iremos mostrar a seguir. A paleta de cores escolhida para decorar os interiores foi o que mais nos chamou atenção. O tom marcante de azul marinho são o destaque deste apartamento dando profundidade e vida para este lar.

O conceito proposto pela equipe da Bá Boa Arquitetura foi sugerir uma cor não muito utilizada e tornar esse apartamento compacto em um lar completamente moderno e funcional. Confira mais!