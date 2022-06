Ousadia: casas vivas e editáveis

Neste projeto que mostraremos hoje, o elemento chave para a sua criação foi: ousadia! Novamente os profissionais da Bá-Boa Arquitetura nos mostram como a arquitetura contemporânea influencia uma nova maneira de viver.

Em parceria com o escritório Andrya Kohlmann – design.concept, este incrível projeto de apartamentos no edifício Santos Dumont ganhou vida de uma forma inusitada. A ideia que reuniu um competente grupo de profissionais teve como objetivo principal conectar espaços e enfatizar um estilo de vida moderno que é propício para a realidade contemporânea. O projeto envolveu a modificar quatro tipos diferentes de apartamentos sendo que cada um oferece uma possibilidade diferente do uso de materiais. Cada apartamento ofereceu a sua própria solução de espaço, devido a planta de cada unidade.

Para garantir um visual original, moderno e super interessante, os profissionais optaram por revestir o projeto com lage nervurada dando a opção de permanecer exposta ou ser escondida. A proposta deste tipo de lago foi o que mais nos chamou atenção no projeto. As possibilidades são tão diversas! A iluminação para o teto foi composta de uma solução estrutural que facilita um sistema luminotécnico personalizada como eletrocalhas aparantes. Além claro, das diferentes soluções de mobiliário e design de interiores.