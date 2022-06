Plantas: as suas melhores amigas em casa

Cuidar de quem nos faz bem é essencial. E quando a única coisa que se pede em troca é um mínimo de atenção em dois ou três minutos do dia, então percebemos uma relação generosa onde o que se recebe é muito maior do que o que se dá. E afirmar que é este é o tipo de relação que temos com as plantas é uma verdade incontestável. Quem tem ou é apreciador de jardins, seja ou tradicional ou os de inverno – plantados dentro de casa, sabe que faz toda a diferença ter plantas por perto. Diz-se que se alegram quando dedicamos algumas palavras carinhosas a elas. Diz-se ainda que elas perfumam nossos pensamentos, deixando nosso dia muito melhor. Seja qual for a forma de olhar para a sua planta, certamente você sabe que, dentro de casa, elas em conjunto com os seus animais de estimação, são suas melhores amigas.

Não que sua família não preencha bem este espaço. Pelo contrário, ter alguém para ajudar a cuidar das plantas é reforçar os laços de carinho e cuidado dentro do próprio lar. Por isto, incentivar o cuidado das crianças com estas plantas pode fazer auxiliar na responsabilidade das crianças do seu lar, seja ainda mais madura ao passar dos anos. Afinal, dedicar tempo para cuidar de algo é sempre importante, já que isto pode estimular o comportamento afetivo de cada um.

As plantas requerem cuidados diversos. Algumas, mais simples, necessitam apenas de água e um pouco de claridade ao longo dos dias. Outras, pedem um pouco mais de dedicação com as podas e fortalecimento do solo onde estão plantadas. Seja a escolha por espécies floridas, hortaliças ou outras formas ornamentais, ter uma planta no seu lar certamente irá transformar o ambiente e, por consequência, ajudará você a se sentir mais calmo e tranquilo no dia a dia. Afinal, a terapia no cuidado das plantas é interessante e muito eficiente.

Outras delícias do convívio com as plantas é ver como elas mostram todo o poder da vida e o quanto podemos nos beneficiar com isso. Plantas frutíferas sempre poderão ser uma escolha saudável para o lar, assim como as hortaliças e leguminosas. Seja qual for a sua preferência, existem ótimas opções para que você compre suas sementes e plante seu próprio jardim ou horta. Ter por perto alimentos fresquinhos, sem a adição de conservantes e produtos químicos fará toda a diferença na sua saúde.

Para apresentar algumas opções lindas que serão companheiras no seu lar, trouxemos algumas sugestões de plantas utilizadas na decoração do lar, seja de forma isolada ou na decoração do lar. Observe bem a composição de cada uma e inspire-se para ter o quanto antes a presença destas companheiras que poderão, sem esforço, se tornar suas melhores amigas no seu lar. Venha conosco e inspire-se!