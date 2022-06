Deixe seu lar divertido com um quadro negro

O espaço ao lado da geladeira ou na frente do fogão pode ganhar um novo significado com a parede de quadro negro! Avalie se a localização é um local conveniente para se escrever ou ler as suas listas e anotações. Será que os números de telefone escritos na parede vão ser lidos facilmente de qualquer lugar na cozinha? No caso de não se usar o quadro negro para anotações, mas para deixar o ambiente divertido com ilustrações, não tem problema se objetos ficarem na frente de alguns pontos da mesma.