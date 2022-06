10 lindas ideias para quartos de bebês

Para sair do esquema das cores convencionais que seguem os quartos de menina, a arquiteta Letícia Sá apostou em uma decoração que é baseado no branco e pérola com toques bem delicados de preto. O peso da cor escura em poucos e pequenos detalhes agrega um efeito particular e de destaque ao ambiente. O papel de parede, que é apresenta uma rede em tons de areia e pérola com pequenos laços em preto ganha evidência no espaço e deixa o local mais descontraído.

O quarto, que tem 10 metros quadrados, é preenchido com um mobiliário sob medida que atende as necessidades e não ocupa mais espaço do que o essencial.