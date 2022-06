Casas de madeira que te farão sonhar

Este belíssimo projeto desenvolvido pelo arquiteto sorocabano, Bruno Rubiano, foi projetado para ter uma casa suspensa em um terreno com aclive. Construída com madeira de demolição, a planta foi projetada em L, dando um espaço exclusivo na construção do imóvel. Destacamos como elementos elegantes, os pequenos coqueiros plantados sobre o gramado que cerca o quintal e a charmosa piscina, com um deck construído com o mesmo material que foi utilizado para a construção do projeto. Um excelente exemplo de elegância e criatividade, mesmo em meio às dificuldades topográficas.