10 quartos que os jovens vão adorar

A iluminação é o que ganha destaque neste quarto feminino, ideal para uma jovem que goste de tons pastéis e de claridade. A parede sobre a cama de casal apresenta detalhes com iluminação destacada, as prateleiras embutidas na parede são recortadas com luz e o lustre clássico no teto complementa o projeto de iluminação. O espaço tem paredes em tons de bege, piso em madeira e bancos em tons neutros. A mesa de estudo em madeira e branco faz par com a cadeira branca. Atrás delas, as almofadas verdes de um pequeno sofá planejado se harmoniza com a manta verde e as almofadas coloridas em tons pastéis da cama. Sobre a mesa de estudo, uma série de nichos em branco e madeira crua exibem livros e objetos. Na lateral que não aparece na imagem, um grande espelho toma toda a parede, aumentando a luminosidade do ambiente.