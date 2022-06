Como decorar quarto infantil masculino

Super-heróis. Esportes. Quadrinhos. Games. As opções para decorar quartos de meninos são imensas. Sempre pensando no futuro, garotos de todas as idades têm no quarto o seu santuário, um local só dele, onde é possível se divertir com os amigos, fazer os exercícios de escola ou simplesmente descansar após um dia de aula.

Outrora uma cor padrão para quartos de meninos, o azul já cede seu espaço para outras cores, já que o que importa é que a criança, o jovem ou o adolescente se sinta bem neste ambiente, independentemente das cores básicas que sejam utilizadas. O importante é que este local desperte a sua imaginação, a sua criatividade e lhe traga uma sensação absoluta de tranquilidade e confiança. Afinal, vai ser aqui que ele vai dormir e acordar por muitos e muitos anos.

Acompanhe conosco alguns projetos e ideias para que o quarto do seu filho seja este ambiente de crescimento e desenvolvimento físico, pessoal e cultural.