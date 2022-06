Os primeiros registros da descoberta do vidro são de de 5000 a.C. E, ao que tudo indica, mercadores fenícios acidentalmente fizeram uma fogueira à beira da praia sobre a qual colocaram panelas feitas de nitrato de sódio. Com isso, a combinação entre fogo, areia e a substância nitrato de sódio, aparentemente fundiu em um líquido translúcido que ficou conhecido como vidro.

Trata-se de um elemento fluido, com alto grau de viscosidade à temperatura ambiente, que varia dependendo da mesma. Sendo que a partir do momento que a mistura de componentes (areia com os ingredientes químicos) são elevados à temperatura de 1500º C, uma massa plástica e viscosa se forma.

A medida que o tempo foi passando, a maneira de produzir o material foi se sofisticando chegando ao seu ápice na ilha de Murando perto de Veneza, por volta de 1300, com uma técnica de vidro moldado à rolo. Inclusive, a região ficou conhecida até os dias de hoje como especializada na concepção de vidro artístico.

Existem diversos tipos de fusões, reações químicas e matérias-primas envolvidas no processo que culmina na criação do vidro. E, também, diferentes técnicas para atingir esse resultado. Com isso, dependendo da temperatura e da pressão de cozimento determina-se o tipo de material, como espessura, claridade e qualquer outro fator.

Foi somente a partir do século XVIII, no reinado de Luis XIV na França, que os mestres vidreiros abriram uma indústria de vidros, criando trabalhos artísticos e peças de móveis com essa matéria prima, fazendo parte dos objetos que compõe o nosso dia-a-dia.

Esse material tão requintado e nobre com certeza e usado na decoração de interiores com muito prestígio. E, dentre as infindáveis utilidades, está a concepção de mesas de jantar com tampos de vidro. Elegantes e funcionais, esse tipo de mesa com certeza adiciona um visual impar para o décor da nossa casa. Com isso em mente, a homify separou nesse livro de ideias 10 mesas de jantar de vidro chiquérrimas para você se inspirar. A nossa seleção, feita com muito carinho, atiçará a sua vontade de repaginar o look do seu lar!