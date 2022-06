Esse Apartamento Em Porto Alegre Tem Uma Decoração De Interiores Incrível!

O bloco que compõe o hall do apartamento é um elemento marcante do projeto, revestido com pedras filetadas e emoldurado por madeira, com as quinas revestidas com canaletas metálicas, que abriga por exemplo a lareira, com moldura metalizada, à esquerda, que confere mais charme e requinte ao living room, e um rack em laca preta, que abriga equipamentos eletrônicos. Mobiliário de estilo clássico e diversos acessórios decorativos, incluindo um busto feminino, complementam a decoração do ambiente.