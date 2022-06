Na natureza não existe excessos e nem desperdícios. Os galhos de uma árvore diminuem do ponto de apoio às extremidades, revelando uma relação física coerente com as forças e esforços a que estão submetidos, principalmente o peso próprio e a ação do vento. Na natureza tudo é aproveitado e convertido em nutrientes para alguma outra coisa. Talvez esta seja a razão pela qual nos sentimos tão bem quando estamos em contato direto com a natureza. Pois além da sensação de relaxamento, a natureza tem muito a nos ensinar.

Homify apresenta hoje uma casa de férias inacreditável, situada às margens de um lago e cercada de verde e de paisagens deslumbrantes. A casa foi projetada pela arquiteta Maria Rejane Schneider e além de todo conforto e funcionalidade, proporciona aos moradores uma sensação de total integração com a natureza. Materiais simples e mobiliário simples foram combinados e organizados de modo a compor ambientes construídos que espelhassem a atmosfera natural e relaxante da paisagem natural circundante.

Curioso para desvendar todos os encantos desta casa de férias inacreditável? Então confira a seguir mais imagens e detalhes desta casa do lago, que conta ainda com uma área social aconchegante, com uma área de lazer completa e desfruta de vistas magníficas para o lago. Enfim, uma casa de férias ideal para o descanso e lazer da família e para contemplar o esplendor a natureza. As fotos que você confere a seguir são de autoria do fotógrafo Braescher.