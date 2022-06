Casa rústica em Minas Gerais vai roubar seu coração

Outro desafio do projeto foi compatibilizar os projetos de estrutura metálica com a madeira de demolição e com o sistema estrutural convencional. Com o objetivo de garantir elementos esbeltos, mas que possibilitariam grandes vãos, a estrutura metálica foi escolhida para cobrir os vãos do espaço de convivência, cozinha, sala de jantar, sala de Tv e sala de estar. No entanto, a estrutura metálica foi toda revestida com madeira de demolição, de modo a preservar a atmosfera rústica do ambiente e a sensação de aconchego e integração com a paisagem natural.