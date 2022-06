O DESIGN DE UM HOTEL RURAL

Na ilha espanhola de Maiorca, uma antiga finca do século XVII é um templo de tranquilidade e relaxamento. O nome da propriedade é Hotel Predi Son Jaumell e o seu design foi assinado pelo estúdio Margarot Rotger Interiorisme.

Com vistas para o castelo Capdepera, em pleno campo maiorquino, cada uma das vinte e quatro suítes que constituem este hotel foi desenhada com um toque pessoal e único. No entanto, é necessário destacar que o produto final deste projeto é resultado de um trabalho pessoal, cuidado e detalhado.