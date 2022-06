Banheiros com banheiras de arrasar

Neste banheiro espetacular, que tem como conceito o movimento do mar de Copacabana, a banheira jacuzzi é encaixada em um grande tablado com dois degraus, tudo em revestimento branco. As largas janelas e a parede divisória em vidro se harmonizam com a iluminação planejada do teto, em formato circular. Uma das paredes laterais da banheira é totalmente espelhada, ampliando as dimensões do espaço. Completamente clean, a banheira ganha um toque de cor com as flores delicadas que estão dispostas junto ao espelho. Para mais dicas de banheiros com banheiras fantásticas, leia este artigo.