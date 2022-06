Como decorar o jardim com flores

Vivendo em uma região urbana, muitas das habitações são apartamentos com pequenos espaços ou casas sem áreas verdes, as varandas vão se transformando em autênticos jardins: quer seja através de grandes vasos, floreiras e canteiros, quer seja através de jardins verticais ou suspensos.

O cuidado e as necessidades das plantas serão as mesmas, a dedicação necessária a ter com estes jardins urbanos não deve ser reduzido por conta do tamanho do espaço. O uso de canteiros com flores de mesma cor e espécie fazem um jogo de color blocks que traz alegria e expande espaços reduzidos.