Torneiras que incrementam a cozinha!

Vamos brincar de imaginar? Uma porta se abre para nós e faz com que entremos em uma casa linda, cheia de detalhes modernos e com muitas cores vibrantes. Passamos pela sala com móveis requintados e confortáveis, onde podemos ver a integração perfeita do espaço com a sala de jantar e suas lindas mesas e cadeiras de madeira maciça, com cadeiras que nos convidam para refeições deliciosas que já enchem a casa com aromas de temperos frescos vindos da cozinha. Seguimos em direção a cozinha e percebemos uma bancada maravilhosa feita em mármore liso na cor preta, que traz um complemento especial da pia de inox com as verduras e legumes cortados sobre a tábua de carnes e colocadas para uma mistura de caldos que invade a casa de aromas que fazem a boca encher d'água. Você percebe uma cenoura picada pela metade, a pega para lavar e assim, complementar a receita preparada por nosso anfitrião. Sem perceber, você se posiciona sobre a pia, inclina-se para lavar bem o legume, mas na hora de abrir a torneira, farelos escuros de uma torneira de plástico começam a soltar em sua mão e, sem perceber, a torneira cai e inunda o ambiente. Sim, a falta de atenção nos detalhes podem acabar com sonhos maravilhosos.

Se os detalhes são tão importantes e podem decidir entre finais felizes ou não, hoje não podemos deixar de lado um assunto muito mais importante do que pensamos: as torneiras para cozinha. Foi-se o tempo em que algum momento as torneiras eram direcionadas apenas ao uso funcional no ambiente, hoje em dia apenas o esguichar de água já não é mais suficiente para agradar as pessoas. Escolher uma boa torneira pode incrementar beleza na decoração.

Existem ao menos três tipos básicos de torneira: as convencionais para o uso de água fria; as torneiras monocomando, que podem servir tanto tanto para água fria quanto quente e as torneiras com misturadores, que equilibram as temperaturas com dois registros diferentes: um para água fria e outro para água quente. Recomenda-se ainda a distância de, no mínimo, 30 cm. entre o bico da torneira e a pia. Este espaço é o ideal para o uso confortável no dia a dia.

Para falarmos um pouco mais sobre os aspectos estéticos das torneiras, trouxemos alguns exemplos ótimos sobre como este detalhe faz toda a diferença no ambiente. São modelos diferentes que trazem uma personalidade que marca a cozinha, melhorando ainda mais a composição decorativa. Você poderá ver como a escolha certa poderá fazer do seu sonho em meio a cozinha uma experiência ainda mais perfeita, sem ter que acordar com o pesadelo de ver sua decoração indo por água abaixo.

Venha conosco e inspire-se!