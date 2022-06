Refúgio urbano inova total

Hoje em dia, os traços da decoração contemporânea se torna cada vez mais popular. A mistura de peças assinadas por nomes renomados junto as mais recentes tendências de interiores faz com que a atmosfera desse apartamento que iremos mostrar seja excepcional.

Moderno, atraente e suave são as características mais dominantes que descrevem o apartamento projetado pelos arquitetos de interiores da Raul Pêgas Arquitetos Associados Ltda. Os especialistas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul deixaram que tons suaves fossem dominantes, e completando o visual do ambiente por com peças extravagantes. Para manter o visual espaçoso mas sem deixar uma impressão de vazio este apartamento foi mobiliário com peças do tamanho proporcional. O resultado?! Confira abaixo!