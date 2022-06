A casa glamour

Muita gente ama o estilo shabby chic. Esse tipo de decoração está cada vez mais comum. O shabby chic é marcado basicamente pela mistura de móveis datados com traços do passado. Parece vintage, mas é um estilo mais definido. Com influências do estilo inglês fortes, o shabby chic virou sucesso nos anos 90 depois que uma revista norte-americana usou o termo pela primeira vez. Outras influências fortes do desse design de interiores são os estilos mediterrâneos da Toscana, Provença, Grécia.

Para ver exatamente como é o estilo shabby chic, conheça um apartamento inspirado no shabby chic para criar uma decoração country moderna, rústica e sempre chique. Os proprietários queriam trazer os ares da fazenda para dentro do apartamento e a arquiteta conseguiu!

O conforto é essencial nessa decoração, o simples mas sofisticado e moderno. E a busca pelo apartamento aconchegante chegou ao máximo na suíte do casal!!